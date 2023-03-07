В Челябинске летом сверх плана отремонтируют четыре путепровода и улицу

На дорогах заменят асфальт, бордюры и отремонтируют тротуары

В программу дорожного ремонта в Челябинске на 2023 год включили дополнительные объекты: летом в городе отремонтируют четыре путепровода и улицу Рождественского. Работы на сумму более 150 млн рублей профинансируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили сегодня, 7 марта, в пресс-службе городской администрации.

До 20 августа будет отремонтирована дорога по улице Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Там срежут старый и уложат новый асфальт, заменят бордюры, отремонтируют тротуары, выровняют крышки колодцев и нанесут разметку.

Кроме того, к 20 июня в городе заменят асфальт на четырех путепроводах:

по Свердловскому тракту в районе ул. Черкасской (в сторону границы города);

по ул. Мастеровой от участка в районе дома № 8 по ул. Мастеровой до ул. Куйбышева;

путепровод через ж/д пути в районе ст. Электростанция (ул. Новомеханическая);

путепровод на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д Меридиан и ул. Рождественского.

На ремонт путепроводов запланировано в общей сложности около 40 млн рублей.

Всего в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинске построят и отремонтируют 14 дорожных объектов.