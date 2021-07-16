В Челябинске высадят 76 деревьев и 110 кустарников

В микрорайоне Парковый-2 завершается первый этап озеленения

В Челябинске продолжаются масштабные работы по благоустройству. Так, в Ленинском районе идет обновление сквера «Сигнал», а до октября завершится первый этап благоустройства сквера в Ленинском районе по улице Новороссийской. В микрорайоне Парковый-2 началась компенсационная высадка деревьев и кустарников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

На улицах города высаживают ели, яблони и липы, сирень и кизильник.

«Силами подрядчика комитета дорожного хозяйства в рамках компенсационной высадки здесь появятся 76 деревьев и 110 кустарников. На втором этапе силами администрации Центрального района будут обустроены газоны», — уточнили в мэрии Челябинска.

Напомним, в администрации Челябинска пообещали провести компенсационную высадку после вырубки 343 деревьев на месте будущего аквапарка. А возле ледовой арены «Трактор» высадят 70 хвойных и 18 лиственных деревьев, а также почти 2,5 тысячи хвойных и лиственных кустарников.