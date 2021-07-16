В Челябинской области на 18% выросла стоимость минимального набора продуктов питания

На Южном Урале корзина необходимых товаров дешевле, чем по УрФО

По состоянию на июнь 2021 года стоимость минимального набора продуктов в Челябинской области с начала года увеличилась на 17,9% и в среднем составила 5147 рублей. Это ниже, чем по Уральскому федеральному округу (5457 рублей), и почти на одном уровне с показателем по России (5183 рубля), сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

К жизненно необходимым товарам относятся хлеб, макароны, крупы, бобовые, овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и масло. На ряд товаров минимального набора, по данным Минсельхоза Челябинской области, с 1 по 14 июля снизились цены. Куриные яйца первой и второй категории подешевели на 21% и 20% соответственно, цены на огурцы снизились на 25%, на томаты — на 24%. Также по мере сбора урожая ожидается снижение цен на морковь, свеклу, капусту и картофель.

Как отмечают в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области, цены в регионе по ряду базовых продуктов не превышают средних цен в УрФО и по России. Сахар на Южном Урале в среднем стоит 49,2 рубля. Цена на подсолнечное масло составляет 122,4 рубля. Мясо птицы в среднем обходится в 165,9 рубля, хлеб и булочные изделия — в 56,4 рубля. Белокочанную капусту южноуральцы могут купить за 38,8 рубля, репчатый лук — за 32,9 рубля, морковь — за 82,9 рубля.

Напомним, в мае 2021 года стоимость минимального набора продуктов питания в Челябинской области составляла 4862 рубля.