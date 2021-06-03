На месте будущего аквапарка в Челябинске снесут 343 дерева

Часть из них пересадят в другие места

В Челябинске подрядчик по возведению будущего аквапарка приступает к подготовке «пятна застройки». С завтрашнего дня, 4 июня, на месте будущего многофункционального комплекса с аквапарком по улице Братьев Кашириных, 142 начнется вырубка деревьев. Всего под снос попадает 343 растения. Мэрия пообещала, что часть из них будет пересажена.

Буквально накануне, 2 июня, на месте будущего аквапарка забили первую сваю. Но начало активных работ в ближайшие дни не анонсировали. Огромный многофункциональный комплекс, центром которого станет аквапарк, будет возводиться в 29-м микрорайоне на месте незавершенного строительства, в квадрате улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250 лет Челябинску и Салавата Юлаева, недалеко от ледовой арены «Трактор».

Здесь также появятся гостиница, рынок, фуд-корт, различные игровые площадки, амфитеатр, пешеходная улица со своей главной площадью. Сдать объект планируется в 2023 году. Площадь аквазоны составит 13 тысяч квадратных метров.

Застройщиком является компания «Весна», проводившая реконструкцию цехов радиозавода «Полет» для размещения «Белого рынка». В ходе подготовки строительной площадки начнется вырубка взрослых деревьев.

«Будет произведен снос 343 деревьев, попадающих в зону строительства, часть из них будет пересажена. За снос зеленых насаждений застройщиком внесена компенсация в бюджет города. Кроме того, проектом застройки предусмотрено озеленение территории», — прокомментировали в администрации города.

Кандидат биологических наук, директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер считает, что пересадка крупномерных деревьев, которую практикуют в Челябинске, — бесполезные попытки по озеленению.

«Нужно высаживать саженцы и делать это в соответствии с рекомендациями специалистов. А взрослые деревья практически не приживаются», — пояснила она ИА «Первое областное».