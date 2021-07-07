В сквере на северо-западе Челябинска высадят более 80 новых деревьев

Масштабное озеленение пройдет при благоустройстве зоны возле ледовой арены «Трактор»

При втором этапе благоустройства зеленой зоны у ледовой арены «Трактор» высадят 70 хвойных и 18 лиственных деревьев, а также почти 2,5 тысячи хвойных и лиственных кустарников. Работы выполнят в этом году, сообщили в администрации Калининского района Челябинска.

«Мы ведем контроль за содержанием деревьев на территории нашего района. Так, до 15 июля 2021 года заменим 5 сухостойных лиственниц в парке Калининского района и 3 засохших сосны на прогулочной зоне в районе дома № 36 по улице Университетская Набережная. Также проводим снос аварийных, погибших деревьев на территории общественных пространств по обращению жителей и на основании акта обследования и разрешения управления экологии», — рассказал глава района Сергей Колесник.

Например, после проведения обследования и оценки специалистами МКУ «Административно-техническая инспекция» и управления экологии и природопользования планируется снести погибшие и аварийные деревья на перекрестке улиц Шенкурской и Кожзаводской, проспекте Победы, 166в, Каслинской, 19б.

Ранее комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил, что на двух улицах города, которые находятся на гостевом маршруте, на этой неделе вырубят засохшие деревья и кустарники.