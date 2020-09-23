В Челябинске восстановили знаменитое граффити «Девушка с караваем»

В ходе реконструкции арта внешность красавицы немного изменилась.

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Знаменитое граффити «Девушка с караваем», расположенное в центре Челябинска, отреставрировали. По сравнению с первоначальным вариантом красавица немного изменилась. Сайт «Первый областной» связался с художником и руководителем ассоциации «Граффити Россия» Дмитрием Кольцо и узнал подробнее о проделанной работе.

«Работы по восстановлению граффити завершены, осталось финальное обновление. Также хотим поставить стенд с историей девушки, рассказать, что и как было. Сама работа по реставрации прошла спокойно, без каких-либо проблем»,— рассказал Дмитрий Кольцо.

Что касается изменений во внешности девушки, так было задумано изначально. Авторы граффити хотели сделать её внешность более славянской, чем до того, как изображение было закрашено серой краской.

«Изначально девушка была нарисована для мероприятий ШОС и БРИКС, поэтому её внешность была изображена так, чтобы гости видели в ней и родные черты, и русские. Сейчас, когда мероприятия перенесли, мы решили сделать более русифицированный вариант»,— уточнил художник.

Напомним, работы по восстановлению граффити начались в начале сентября. До этого художники искали средства и возможность для реконструкции арта. История мурала длинна и скандальна. Изображение появилось на доме по улице Труда в прошлом году, жители и гости сразу по достоинству его оценили. Но кому-то оно помешало. Славяно-восточную красавицу безжалостно закрасили серой краской. Райтеры несколько дней работали над тем, чтобы ее отмыть. Подробнее об этом можно узнать здесь.