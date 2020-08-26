12 граффити появится на домах городов Челябинской области

В регионе проходит областной арт-фестиваль.

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После успешного проведения в Челябинской области фестиваля «Культурный код», за который так тщательно боролись южноуральцы, в регионе было решено провести свой арт-праздник, причем не менее масштабный.

Если в «Культурном коде» муралы на домах создавали художники со всей страны, то здесь участвуют преимущественно местные райтеры.

«Это областной граффити-фестиваль. По своему масштабу он, наверное, первый у нас на Урале, что проводится у нас в области. У нас рисуют и наши уральские художники: из Бакала и Магнитогорска и так далее», — рассказал Александр Симоненко, представитель ассоциации художников «Graffiti Russia».

К примеру, известный на Южном Урале граффитист Тимур «Бразил» Абдуллаев сейчас работает над рисунками в Златоусте. Он отмечает, что при создании эскиза, в первую очередь, вдохновлялся красотой уральской природы.

«Здесь будет изображена девушка красивая, такая же красивая, как природа Златоуста. Еще будет нарисована моя любимая птица — беркут. И все будет завязано в такую композицию, что плавно друг из друга вытекает значимая для Златоуста отрасль — оружейное дело, металлургия. Плюс будут геометрические изображения гор и леса», — поделился планами рисунка Тимур.

К слову, Бразил уже не в первый раз делает Златоуст красивым. Его творения — стрит-арты на стене напротив здания администрации и на фасаде оружейной компании. В этот раз мужчине захотелось украсить стены многоэтажки.

Отметим, что всего в рамках областного фестиваля появится 12 арт-объектов. Работать над стрит-артами будут как местные художники, так и приглашенные с других регионов России.