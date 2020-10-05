Врач и педагог: Челябинск украсили новым граффити

Рисунок создан в рамках проекта «Важен труд каждого».

Послушать 00:00

Ко Всемирному дню учителя, а также Международному дню врача в Челябинске появился новый рисунок. Граффити с изображением врача и педагога теперь украшает распределительную подстанцию на пересечении улиц Елькина и Тимирязева. Рисунок создали в рамках проекта «Важен труд каждого», который организовала Федерация профсоюзов региона.

«Пандемия показала, насколько важна профессия медиков, которые оказались на передовой. В непростых условиях и сфера образования, да и другие отрасли. Отдавая дань уважения людям труда, в целях повышения престижа рабочей профессии Федерация профсоюзов области вышла с инициативой реализовать в области проект „Важен труд каждого“», — прокомментировал ситуацию председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Отметим, что ранее в рамках проекта «Важен труд каждого» на местных телеканалах и в соцсетях разместили видеозаписи, в которых участие приняли работники предприятий Челябинской области. Среди них были горняки, аграрии, врачи, учителя, сварщики, машиностроители и многие другие.