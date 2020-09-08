Знаменитую «Девушку с караваем» начали восстанавливать в Челябинске

С момента, как рекламщики закрасили красавицу серой краской, прошёл почти год.

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Знаменитая челябинская «Девушка с караваем», изображённая на фасаде одного из домов на улице Труда, всё-таки будет восстановлена. Художники сообщества «Граффити Россия» уже приступили к работам, и совсем скоро жители и гости Челябинска вновь увидят красавицу в ярких красках.

«Мы уже приступили к работам, в течение недели, я думаю, всё будет готово. Сейчас наша первостепенная задача — восстановить арт, а это нанесение дополнительных слоёв краски, подготовка рельефности. Вероятно, в изображении будут и какие-то изменения, но, конечно же, не сильно значительные»,— рассказал сайту «Первый областной» руководитель ассоциации художников «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.

Напомним, красочный арт появился в центре Челябинска на месте рекламного баннера в ноябре прошлого года. Но радовала она местных жителей недолго: спустя несколько дней гостеприимную девушку закрасили серой краской. И только потому, что администрация города распорядилась украсить фасад не рекламой, а артом.

Девушку отмыли, одна из жительниц дома даже полностью оплатила услуги клининговой службы, однако арт остался тусклым и неприглядным. Было решено восстановить граффити, но точную дату пока не называли. И когда в апреле райтеров вновь увидели около дома, жители подумали: вот, сейчас, девушка снова будет яркой и красивой. Но ошиблись. В тот день на девушке появилась защитная маска в знак того, чтобы в период тогда ещё только начавшейся эпидемии коронавируса люди не забывали о масках, появляясь в людных местах.

И вот наконец на следующей неделе жителей и гостей Челябинска снова будет радовать красивая и яркая гостеприимная девушка с караваем в руках.