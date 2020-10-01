В Челябинске рисунки слабовидящих детей превратились в граффити

Эта работа является самой большой на Урале.

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За этот год Челябинск стал ярче и красочней, ведь в городе проходили фестивали граффити «Культурный год» и «Graffiti Russia Fest». Многие многоэтажки украсили огромные муралы. А недавно на путепроводе на перекрестке улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта появились необычные граффити. Эскизами работ послужили рисунки слабовидящих детей. Это новый проект, который был частью областного фестиваля «Graffiti Russia Fest».

Художники команды Граффити Россия рассказали о создании проекта администрации Челябинска. Сначала была поставлена задача — сделать интересный стрит-арт в центре города. Выбор пал на стены путепровода на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта.

«В тот момент мы трудились над проектом в школе слабовидящих № 127, и я заметил на стенах интересные детские рисунки, которые находятся в школе, тогда мы решили предложить смелую концепцию — взять детские рисунки и внедрить их в эскиз. Получилась интересная коллаборация современного искусства и настоящих детских работ», — рассказал руководитель Граффити Россия Павел Щеклеин.

Курировал этот проект лично главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. После долгих дискуссий концепция проекта была утверждена: рисунки персонажей на ярком фоне с позитивными мотивирующими надписями.

Отметим, что эта работа получилась самой большой на Урале, ее размер составляет 1100 квадратных метров. Команда райтеров благодарят школу № 127 за доверие и рисунки своих воспитанников.

Теперь, когда челябинцы будут ехать на работу или учебу, настроение точно будет подниматься при виде таких красочных и добрых рисунков.