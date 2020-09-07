Более 100 деревьев высадили за неделю в Челябинске

Город продолжают активно украшать зелёными насаждениями.

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Власти Челябинска продолжают проводить работы по озеленению города. На прошлой неделе в центре южноуральской столицы появилось сразу более 100 зелёных насаждений. Подробнее сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«В рамках озеленения за прошедшую неделю высажено 82 рябины, 16 яблонь и 20 тополей на таких улицах, как Свободы, Труда, Чичерина, а также на Свердловском проспекте. На проспекте Ленина выполнено устройство рулонного газона почти на двух тысячах квадратных метров»,— доложил Максим Куляшов.

Выслушав чиновника, мэр Челябинска Наталья Котова обратила его внимание на то, что высаженные в прошлом и в этом годах кустарники находятся на разных уровнях, и смотрится это не совсем красиво.

«Посмотрите по кустарникам, потому что прошлогодние и нововысаженные у нас на разных уровнях находятся. Необходимо всё выровнять»,— поручила мэр.

Отметим, ранее на аппаратом совещании сообщалось о том, что в скором времени зелёные насаждения появятся на улице Ленина на участке от Новороссийской до Дзержинского. Проект уже разрабатывается.