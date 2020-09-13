В Челябинске в одном из скверов высадили 42 дерева

Работы провели в рамках благоустройства территории общественного пространства.

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В Челябинске провели озеленение еще одного сквера. Работы прошли на общественном пространстве, расположенном на пересечении улиц Володарского и Труда. Специалистами было высажено 42 дерева.

«В рамках благоустройства высажены новые деревья: 4 шаровидные ивы, 19 рябин, 4 ели и 15 яблонь», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Помимо деревьев, на территории было размещено 1,7 тысяч квадратных метров рулонного газона, а также высажено 350 метров живой изгороди кизильника.

После озеленения подрядчик будет ухаживать за растениями. Гарантия их сохранности также предусмотрена контрактом. Работы контролирует Комитет дорожного хозяйства.