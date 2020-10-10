На Северо-Западе Челябинска высадили более 1000 деревьев и кустарников

Новые зелёные насаждения компенсируют те, которые снесли из-за строительства стадиона и ФОКа.

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В прошлом году Челябинский государственный университет получил разрешение на снос деревьев и кустарников, чтобы на их месте построить стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс. В этом году власти города начали компенсационную высадку зелёных насаждений самых разных классификаций, а также укладку газона.

«В 2020 году по улице Братьев Кашириных, 109 произведена высадка 887 деревьев: пирамидальных тополей, остролистных кленов, горных сосен, рябин, лип, кедров, яблонь и груш. Кроме того, высажено 64 кустарника сирени, жимолости, вишни и шиповника, а также уложено более 15 тысяч квадратных метров газона»,— сообщили в мэрии.

В администрации города также отметили, что все насаждения получают необходимый уход, который поможет деревьям и кустарникам прижиться и радовать челябинцев своим цветением весной, сочной зелёной листвой летом и яркими красками осенью.

Отметим, власти Челябинска еженедельно докладывают на аппаратном собрании о том, какие работы по озеленению проводятся в городе. Подрядчик высаживает как деревья, так и кустарники во всех районах города.