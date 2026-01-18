В Челябинске температура воды в проруби достигает +4 градусов

По всей России она примерно одинакова

Температура воды в проруби в Челябинской области составляет плюс 1 — 4 градуса. Она одинакова во всех российских регионах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометеоцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на праздник Крещения верующие традиционно окунаются в проруби. В этом году в Челябинской области оборудовали 53 купели, пять из них — в Челябинске.

Сильного мороза синоптики в ночные часы не ожидают: в Челябинске будет минимум −14 градусов, по области — от −11 до −20.

Однако медики напоминают, что неподготовленному человеку окунаться в ледяную воду не следует. Погружение равносильно ожогу кипятком и наносит серьезный удар по организму.

Также следует помнить, что купание в проруби на Крещение — народная традиция.