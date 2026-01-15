«Ледяная вода что кипяток»: челябинский врач о реальной опасности крещенских купаний

Шоковое погружение в прорубь без подготовки грозит обострением хронических болезней

Главный врач челябинской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий высказал резко критическое мнение о массовых крещенских купаниях без подготовки. По его словам, резкое погружение в ледяную воду равносильно ожогу кипятком и наносит серьезный удар по организму.

«Когда мы резко погружаем свое тело в ледяную воду, это равносильно тому, что мы полезли в кипяток. Но почему-то в кипяток мы не лезем», — заявил врач на пресс-конференции в «„Аргументах и фактах“ — Челябинск».

По словам Антона Рыжего, холодовой шок вызывает спазм сосудов, мощный выброс гормонов и экстремальную нагрузку на сердце и нервную систему. Для неподготовленных людей, особенно с хроническими заболеваниями, это может обернуться тяжелыми последствиями: обострением гипертонии, диабета, простатита, геморроя, проблем с суставами и репродуктивными органами.

С особенной осторожностью нужно приобщать к крещенским купаниям детей.

«Если ваши дети последние три месяца вместе с вами гуськом ходят в прорубь — тогда купайтесь. Если же нет — дети получат только простуду и обморожение», — отметил Рыжий.

Врач подчеркнул, что купание в проруби — это кульминация длительного процесса закаливания, которое начинается с обливания ступней и продолжается месяцами. Тем, кто не готовился системно, он посоветовал отказаться от омовения в пользу более безопасных зимних активностей: покататься на коньках или лыжах рядом с купелью и сделать фотографии на память.

Для тех, кто все же решился на погружение, Рыжий дал практические рекомендации: плотно поесть жирной калорийной пищи перед купанием, взять с собой термос с горячим травяным чаем и теплую одежду, например валенки, чтобы быстро согреться после выхода из воды.