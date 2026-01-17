Челябинцам напомнили о запретах и традициях Крещенского сочельника

День перед праздником Крещения Господня не менее важен для верующих

В понедельник, 19 января, верующие в Челябинской области отметят один из главных православных праздников — Крещение Господне, или Богоявление. В этот день верующие вспоминают крещение Христа в реке Иордан и явление Святой Троицы. Не менее важен для христиан и день накануне — Крещенский сочельник. Он предполагает подготовку к празднику и имеет свои традиции, запреты и поверья. Подробнее о них — в материале ИА «Первое областное».

Церковные традиции Крещенского сочельника

Сочельник — день строгого поста. Верующие отказываются от мясной и молочной пищи, рыбы. Разрешается только сочиво — вареная пшеница с медом и фруктами. Как и в Рождественский сочельник, в Крещенский не принято есть до появления на небе первой звезды.

В храмах накануне праздника обязательно проходят богослужения. Совершаются особые службы: часы, вечерня и литургия Василия Великого.

Еще одна традиция — освящение воды. Как правило, освящают ее и в сочельник, и в праздничный день. В сочельник чин освящения совершается после службы. Верующие трепетно относятся к святыне и принимают такую воду не только для исцеления, но и для подкрепления душевных сил, подчеркивают в Челябинской митрополии.

Народные традиции Крещенского сочельника

Одна из самых популярных, пожалуй, купание в проруби. В ночь на 19 января многие верующие отправляются на водоемы и, подобно Христу, окунаются в прорубь, трижды перекрещиваясь.

Но священнослужители подчеркивают, что купание в проруби — не церковная, а народная традиция.

«Главное для верующего человека — участие в богослужении. Купание — это народный обычай, сформировавшийся параллельно церковной традиции и не являющийся обязательным», — рассказал настоятель челябинского храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Ярослав Иванов.

Но церковь идет навстречу верующим и все же оборудует купель. Официальная епархиальная купель в Челябинске будет одна — на озере Смолино у Богоявленского монастыря. Всего же в Челябинске будут работать пять купелей на трех водоемах с вечера 18 января.





Еще одна популярная традиция — гадание о замужестве. Девушки бросали в воду крестик, чтобы узнать, когда придет жених. Если крестик утонул — замужество не за горами, а если остался на поверхности воды — судьба девушки еще не решена. Но следует помнить, что церковь подобные ритуалы не одобряет.

Перед праздником Богоявления также принято наводить в доме порядок.

Чего следует избегать в Крещенский сочельник

Сочельник — не самое лучшее время для веселья и шумных вечеринок. Также в этот день нельзя ссориться и сквернословить.

В народе на сочельник существовало немало поверий. Например, считалось, что, если кто-то выйдет на улицу, его может «забрать» нечистая сила. Особенно опасны лужи в темное время суток: если на них наступить, можно заболеть. Также говорили, что, если женщина во время сочельника начнет стирать, это «вымоет» счастье из дома.

Как бы то ни было, Крещенский сочельник — это время подготовки к важному празднику. Поэтому лучше отложить все мирские дела и сосредоточиться на духовном.

А что с погодой?

Наши предки пристально следили за погодой и по определенным явлениям могли предсказать, чего ждать в этом году. Например, ясное небо в сочельник сулило сухое лето, а снег — богатый урожай и хорошие вести.