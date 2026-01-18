Снегопады накроют Челябинскую область 19 января

Местами сохранится теплая погода

В понедельник, 19 января, на погоду в Челябинской области сохранит свое влияние теплая, но влажная воздушная масса, из-за чего снег пройдет по всей территории региона. Похолодания пока не ожидается: температура в большинстве районов не опустится ниже −10 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью пройдет слабый снег. Воздух остынет до −14 градусов. Днем осадки усилятся. Градусники покажут минус 8—10. Почти без ветра.

В регионе ночная температура составит минус 11—20 градусов. В горах пройдет умеренный снег, не остальной территории осадки будут слабыми. Днем — минус 6—11 градусов и небольшой снег. В отдельных районах возможны снегопады. Ветер западный, 2—7 метра в секунду с усилениями до 10 метров в секунду.

Местами на дорогах возможен гололед. Южноуральцам рекомендовали быть осторожными, особенно в темное время суток.