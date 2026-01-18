53 купели откроют в Челябинской области к празднику Крещения

В Челябинске организуют пять мест для купаний

Уже сегодня, 18 января, в Челябинской области откроют крещенские купели. Всего в 35 муниципалитетах организуют 53 места для купаний. На некоторых водоемах откроют по несколько иорданей, рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске две купели организуют на Шершневском водохранилище, еще две — на озере Смолино и одну на Первом озере.

Жителям Миасса будут доступны три купели — все на озере Тургояк. Окунуться также можно будет на озерах Аргаяш, Увильды, Большие Касли. А в Кусе, например, крещенские купания организуют в пруду в парке «Мысянский Ключик».

Спасатели напомнили: купаться можно только на оборудованных иорданях, где созданы все необходимые условия и дежурят сотрудники оперативных служб.

К слову, крещенские купания — народная традиция. Священнослужители подчеркивают, что главное для верующего человека в праздник Богоявления — участие в богослужении.