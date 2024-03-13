В Челябинске стартовал первый Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3

Турнир уже приобрел статус международного

В Челябинске дан старт первому Кубку губернатору Челябинской области по баскетболу 3×3.

В церемонии открытия турнира приняли участие глава региона Алексей Текслер, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и руководитель региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.

«Для нас это первый опыт в проведении такого международного турнира по баскетболу 3×3. Но мы планируем его сделать ежегодным. Хотел бы поблагодарить Российскую федерацию баскетбола и нашу региональную за высокую организацию турнира. Я люблю баскетбол, люблю спорт. Подобные соревнования в регионе мы будем проводить по различным видам спорта. Важно показывать подрастающему поколению правильные примеры, заинтересовывать их в занятиях спортом», — обратился к зрителям Алексей Текслер.

Президент РФБ Андрей Кириленко поблагодарил зрителей, которые пришли на соревнования. И обратил внимание на то, что в Челябинске уделяют активное внимание развитию баскетбола.

В Кубке губернатора, который продлится два дня и завершится завтра, принимают участие 8 команд, в том числе из России, Сербии, Китая, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Победителю достанется главный приз — эксклюзивный трофей, на котором изображен баскетбольный мяч и выгравировано имя нашего земляка, знаменитого физика-ядерщика Игоря Курчатова.

Ранее президент ФБР Андрей Кириленко встретился с губернатором Алексеем Текслером и отметил успехи Челябинской области в развитии баскетбола.

