Андрей Кириленко отметил успехи Челябинской области в развитии баскетбола

Президент Федерации баскетбола России встретился с губернатором Алексеем Текслером

В среду, 13 марта, в Челябинске стартовал турнир на Кубок губернатора по баскетболу 3×3, а сам глава региона Алексей Текслер сегодня встретился с президентом Федерации баскетбола России Андреем Кириленко.

Глава региона рассказал гостю, что Южный Урале реализует несколько серьезных проектов развития баскетбола: строит ФОКи, открывает залы для занятий баскетболом, а также проводит турниры среди детей и студентов.

Например, в прошлом году разыграли Суперкубок по баскетболу 3×3, провели «Финал четырех» Высшей лиги чемпионата России и уникальный турнир «Трудовые резервы», который прошел непосредственно в цехе одного из промышленных предприятий.

«Жители проявляют интерес к этому виду спорта. С каждым годом, с каждым проведенным турниром число его поклонников только растет. Я готов подтвердить, что и в дальнейшем область продолжит развивать баскетбол», — заявил Алексей Текслер.

Андрей Кириленко поблагодарил губернатора за поддержку и сообщил о том, что у Федерации есть новые идеи по дальнейшему развитию баскетбола в регионе.

«Сегодня стартует международный турнир по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора. Играют спортсмены из других стран, в нынешнее время это редкость. В Челябинске мы проводим международный баскетбол — это очень круто. Огромное спасибо за поддержку», — поблагодарил главу региона Андрей Кириленко.