Клуб «Курчатов» стартовал с двух побед на Кубке губернатора Челябинской области

Но потерпел одно поражение и занял второе место в группе

Сегодня, 13 марта, в южноуральской столице стартовал Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 с участием восьми команд из шести стран. В первый день турнира состоялись матчи группового этапа. Челябинский клуб «Курчатов» сыграл в трех поединках, в двух из которых одержал победы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На предварительном этапе все команды были разбиты на две группы по 4 в каждой. Им предстояло в круговом турнире провести по три игры и определить занятые места, на основе которых была сформирована сетка плей-офф.

Турнир собрал ведущие команды по баскетболу из Китая и Сербии, Кыргызстана, Казахстана, Республики Беларусь и областей Уральского региона. Южный Урал представили два клуба из Челябинска и Магнитогорска — «Курчатов» и «Металлург».

Несмотря на то, что в игры в баскетболе 3×3 зачастую преподносят сенсации и неожиданные результаты, первый день турнира обошелся без громких сюрпризов. Команды, которые изначально могли претендовать на высокие места, подтвердили свой высокий уровень. Но обо всем по порядку, расскажем о том, как сложился первый день турнира для квартета из группы «А».

Здорово начали турнир его хозяева. Баскетбольный клуб «Курчатов» одержал две победы, выиграв у соперников из Кыргызстана (17:14) и Китая (21:17). Но был и тревожный звоночек: команда «Bishkek Team» оказала достойное сопротивление парням из Челябинска. Не менее упорно сложился и матч у южноуральцев с китайским клубом «Team Shandong».

Но главное даже не результаты «курчатовцев», а их игра. Не было в ней того блеска и лоска, к которому наши парни уже приучили болельщиков. По всей видимости, сыграло свою роль то, что челябинский клуб выступал в своем не оптимальном составе. Так, из-за травмы пропускает турнир Станислав Сотников. Усилившему команду Михаилу Юдину нужно время на то, чтобы найти взаимопонимание с партнерами на площадке. Да и играющему тренеру Василию Гладышеву непросто в физическом плане выдерживать сложные нагрузки.

Возможно, этой свежести не хватило парням для того, чтобы вырвать победу в заключительном матче вечера у «Шахтера» из Солигорска. Белорусские парни под руководством экс-тренера национальной сборной России Владимира Агабабьяна показали хороший, классный уровень игры, выиграв все три поединка.

Кубок губернатора Челябинской области. Результаты

Группа А

«Курчатов» (Челябинск) — «Bishkek Team» (Кыргызстан) — 17:14.

«Шахтер» (Беларусь) — «Team Shandong» (Китай) — 21:11.

«Team Shandong» (Китай) — «Курчатов» (Челябинск) — 17:21.

«Шахтер» (Беларусь) — «Bishkek Team» (Кыргызстан) — 22:12.

«Курчатов» (Челябинск) — «Шахтер» (Беларусь) — 17:19 от

«Bishkek Team» (Кыргызстан) — «Team Shandong» (Китай) — 16:21

Итоговое положение:

1. «Шахтер» (Беларусь) — 3-0.

2. «Курчатов» (Челябинск) — 2-1.

3. «Team Shandong» (Китай) — 1-2.

4. «Bishkek Team» (Кыргызстан) — 0-3.

В группе В также обошлось без громких неожиданностей. Хотя... Небольшой сюрприз преподнесли парни из Перми. Клуб «Бионорд» по праву считается одним из флагманов отечественного баскетбола 3×3. Да, он ожидаемо одержал три победы над соперниками на турнире в Челябинске. И все же мало кто предполагал, что преимущество пермяков будет таким подавляющим.

По сути, все три матча для «Бионорда» стали легкой прогулкой. Как будто в тренировочном режиме пермяки смели соперников, не дав им и шанса. Лишь магнитогорцы удосужились набрать в матче с ними 10 очков. Александр Зуев и Павел Казакевич взялись за то, что умеют делать лучше всего — «поливать» с дальней дистанции, Сергей Широков по привычке выполнял большой объем «черновой работы».

Но самым большим откровением стала игра «центра» Ильи Богданова. Новобранец «Бионорда» здорово вписался в коллектив. Ребята из Перми до предела упростили свою игру: им достаточно было лишь доставить мяч под кольцо Богданову, а тот хладнокровно разбирался со своими оппонентами.

Понравилась и сербская команда. В атаке у нее полный порядок, добавить бы надежности в защите — и получайте стабильного участника дивизиона «Мастер» в чемпионате России. «Sombor Joker» разгромила команду из Казахстана, не испытала проблем и в матче с «Металлургом».

Что касается магнитогорцев, то им на паркете в Челябинске пришлось туго. Да, южноуральцы одержали ожидаемую победу над «Mao Team» (21:18), но не сдюжили с сербами. Ну и повторения сенсационного тандема в Магнитогорске с «Бионордом» не получилось. Пермяки реваншировались за то историческое поражение, которое потерпели в мае прошлого года.

Группа В

«Sombor Joker» (Сербия) — «Металлург» (Магнитогорск) — 21:14.

«Mao Team» (Казахстан) — «Бионорд» (Пермь) — 8:21

«Бионорд» (Пермь) — «Sombor Joker» (Сербия) — 21:6

«Mao Team» (Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 18:21

«Sombor Joker» (Сербия) — «Mao Team» (Казахстан) — 21:9

«Металлург» (Магнитогорск) — «Бионорд» (Пермь) — 10:22

Итоговое положение:

1. «Бионорд» (Пермь) — 3-0.

2. «Sombor Joker» (Сербия) — 2-1.

3. «Металлург» (Магнитогорск) — 1-2.

4. «Mao Team» (Казахстан) — 0-3.

Завтра, 14 марта, на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 стартует серия плей-офф. В играх на выбывание определятся победитель и призеры турнира.

Напомним, что сегодня также состоялась торжественная церемония открытия турнира. На ней глава региона Алексей Текслер сообщил, что подобные соревнования по баскетболу 3х3 станут традиционными и будут проводиться в Челябинской области на регулярной основе.

