Южноуральцев будут штрафовать за брошенные где попало электросамокаты

Депутаты Заксобрания уже обсуждают размеры штрафов

Жителей Челябинской области будут наказывать за неправильное обращение с электросамокатами.

Депутаты Заксобрания одобрили законопроект о введении ответственности за небрежную парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) и уже обсуждают размеры штрафов, передает корреспондент ИА «Первое областное» по итогам августовского заседания ЗСО.

Законопроектом устанавливается ответственность за размещение самокатов владельцами в местах, в которых не допускается их стоянка, оставление в местах, не предназначенных для их размещения, передвижение на СИМ в зонах, где это запрещено, а также за непринятие владельцами самокатов мер по возвращению оставленных где попало средств передвижения на определенные стоянки.

Размеры штрафов составят от 2 до 100 тысяч рублей, говорится в пояснительной записке: в том числе для юридических лиц — 50—100 тысяч, для должностных — 10—50 тысяч, для граждан — 2—5 тысяч рублей.

Законопроект одобрен в первом чтении.