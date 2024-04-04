В Челябинске состоялся концерт памяти маэстро Адика Абдурахманова

В концертном зале им. С. С. Прокофьева выступил народный артист России Николай Луганский

Сегодня, 4 апреля, в Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоялся концерт памяти маэстро Адика Абдурахманова. С Государственным симфоническим оркестром Челябинской области выступил Народный артист России Николай Луганский. Посетили мероприятие друзья, коллеги и близкие безвременно ушедшего дирижера, среди них и общественный деятель Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Чуть больше 40 дней прошло с того момента, как Адик Аскарович покинул нас. Но дело всей его жизни будет жить, оно всегда останется в наших сердцах и памяти не только южноуральцев, но и жителей всей страны. Он вложил всю свою душу и силы в создание симфонического оркестра Челябинской области, который создавался пять лет назад по его инициативе. И добился с ним небывалых высот», — отметила общественный деятель Ирина Текслер.

Учредитель Фонда культурных, социальных и образовательных инициатив 2020 также добавила, что была безмерно горда и счастлива познакомиться с таким замечательным дирижером. Адика Абдурахманова она запомнила светлым и добрым человеком, с открытым сердцем и увлеченным музыкой.

По окончании концерта Ирина Текслер поблагодарила дирижера концерта Владимира Добровольского и Народного артиста России Николая Луганского за яркое выступление, вручила им букеты цветов. Зрители стоя проводили музыкантов Государственного симфонического оркестра Челябинской области.

Напомним, что Адик Абдурахманов скоропостижно скончался 19 февраля 2024 года. У дирижера остановилось сердце. Прощание с маэстро состоялось 21 февраля в челябинской филармонии. В 2019 году губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой организовать при Челябинской государственной филармонии Челябинский симфонический оркестр. Адик Абдурахманов стал его основателем, художественным руководителем и дирижером.