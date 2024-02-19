Умер дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов

Губернатор выразил соболезнования

Умер Адик Абдурахманов, заслуженный артист Российской Федерации, основатель, художественный руководитель и дирижер Челябинского симфонического оркестра при Челябинской государственной филармонии.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил глубокие соболезнования родным и близким.

«Внезапный уход из жизни Адика Аскаровича — огромная утрата и невосполнимая потеря для Челябинской области, для культуры и искусства не только Южного Урала, но и без преувеличения всей России. Трудно говорить в прошедшем времени, но мы искренне гордились, что на нашей земле, рядом с нами и в наши дни творил свое высокое искусство этот пронзительно искренний, яркий и удивительно талантливый человек. Мы благодарны ему за все. За яркую и насыщенную событиями историю камерного оркестра „Классика“, который был предшественником симфонического оркестра и сформировал прочную основу для перехода на новый, более высокий уровень. За его потрясающие концерты на ведущих площадках страны и мира. За его всеобъемлющую любовь к родной Челябинской области, которую он прославлял до самого последнего часа в своей жизни. Память о нашем выдающемся земляке будет вечно жить в наших сердцах, уверен — она отзовется и в душах будущих поколений», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что будут приняты решения по увековечиванию памяти о безвременно ушедшем музыканте и педагоге.

Адик Абдурахманов родился 16 января 1962 года в Челябинске. Окончил Челябинское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургскую и Уральскую государственные консерватории. Дирижер и флейтист.

Адик Абдурахманов — лауреат 1-го Всероссийского конкурса исполнителей на деревянных духовых инструментах (Ленинград, 1983), преподаватель, сооснователь камерного оркестра «Классика», заслуженный артист России (1999), профессор Челябинского института культуры. В 2019 году указом президента РФ Владимира Путина удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2017 году получил звание почетного гражданина города Челябинска.

В 2019 году губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой организовать при Челябинской государственной филармонии Челябинский симфонический оркестр. Адик Абдурахманов стал его основателем, художественным руководителем и дирижером. Были сыграны десятки концертов в Челябинске и за его пределами, в том числе в Москве.