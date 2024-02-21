В Челябинске простились с дирижером симфонического оркестра Адиком Абдурахмановым

В последний путь маэстро проводили аплодисментами

Сегодня, 21 февраля, в Концертном зале им. С. С. Прокофьева простились с дирижером Челябинского симфонического оркестра, заслуженным артистом России Адиком Абдурахмановым. Проводить музыканта пришли сотни людей — близкие, коллеги, друзья и многочисленные поклонники. Сегодня обычно переполненный во время концертов симфонической музыки зал звучал слезами, которых невозможно было сдержать.









Гроб с покойным дирижером поместили на сцене. Здесь Адик Аскарович отдавал себя любимому делу и подопечным — музыкантам оркестра. Прощание началось в 11 часов, и беспрестанно на сцену поднимались люди, чтобы возложить цветы и принести соболезнования супруге и родным музыканта.

«Мне посчастливилось работать с Адиком Аскаровичем бок о бок много лет. Его коллектив набрался энергии, репертуара, дисциплины и звучания. Невосполнимая утрата для нашей музыкальной культуры. Выражаю соболезнования Челябинской филармонии. Ушел большой музыкант, потрясающий человек с открытой душой, интеллектуал с тонким чувством юмора и переполненным добротой сердцем. В его смерть сложно поверить, и еще сложнее говорить о ней. Память об Адике Аскаровиче будет звучать всегда, когда звучит его оркестр», — выразил соболезнования народный артист России Денис Мацуев.

На прощание с Адиком Абдурахмановым прибыли губернатор с супругой Алексей и Ирина Текслер.









«Невозможно в это поверить. Адик Аскарович был замечательный человек, большой музыкант. Мы все очень сильно осиротели. Его все любили, уважали — у нас в регионе, где он начинал, в театре оперы и балета, студенты, преподаватели, в государственном институте культуры и, конечно, здесь, в филармонии, где он 30 лет назад создал легендарный оркестр „Классика“. В 2019 году он открыл главный проект жизни — большой симфонический оркестр, который был создан только потому, что у нас в регионе есть такой музыкант, Адик Аскарович. Я помню, как в апреле 2019 года это все начиналось.

Конечно, его любили и уважали все музыканты, с которыми он работал. Неважно, это были мегазвезды международного, российского уровня или начинающие музыканты, дети. Он был потрясающим музыкантом. Огромное количество слов соболезнований пришло со всего мира, потому что все, кто с ним работал, восхищались им.

Наша задача сейчас — сохранить его наследие. Симфонический оркестр продолжит те проекты, которые он вел, которыми занимался. Мы это обязательно сделаем. Мы обязательно увековечим память об Адике Аскаровиче. Будем делать все, чтобы культура, искусство, музыка в нашем регионе развивались. Слова соболезнования родным, близким, друзьям. Невосполнимая потеря, невосполнимая утрата. Вечная память…» — сказал губернатор.



К губернатору присоединилась и его супруга Ирина Текслер.

«Адик Аскарович дал нам гораздо больше, чем мы ему. Мне кажется, что мы так мало сделали, а он так много нам дал… Мы всегда должны хранить эту память, и, конечно же, это невосполнимая утрата. Вечная память…» — сказала Ирина Текслер.

Челябинская филармония сегодня действительно осиротела. В фойе и зале играли музыканты симфонического оркестра. Играли они, не сдерживая слез.





«Выражаю соболезнования в связи с уходом нашего друга, жизнерадостного человека Адика Абдурахманова. Он выполнил свою миссию на земле, подарив нам вдохновение. Пусть он покоится с миром», — произнес в прощальной речи муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Адика Абдурахманова проводили последними аплодисментами.





На фото камень на могиле композитора Альфреда Шнитке. Знак «fermata» над паузой означает «остановка», или буквально — «вечная тишина». Cимволы fff (под знаком паузы) означают «forte-fortissimo — крайне громко». Можно интерпретировать как «оглушающая вечная тишина».





«Эту историю когда-то мне рассказал Адик», — написала на своей странице в соцсети директор Концертного зала им. С. С. Прокофьева Татьяна Лясковская.

Дирижер умер 19 февраля в возрасте 62 лет.