«Последняя симфония маэстро». На ОТВ выходит фильм памяти Адика Абдурахманова

О сокровенных моментах яркой жизни безвременно ушедшего дирижера

В субботу, 30 марта, на телеканале ОТВ состоится премьера фильма «Последняя симфония маэстро» памяти дирижера Адика Абдурахманова, который скоропостижно скончался в возрасте 62 лет в феврале 2024 года.

Автор проекта Евгения Малышко собрала полную информацию о том, чем жил первый главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области, великий маэстро Адик Абдурахманов, с кем дружил, с кем «взбирался на музыкальный олимп классики» и с кем провел свой последний день жизни.

Как пережили горечь утраты близкие и родные музыканта, о чем сожалеют они сегодня, и почему даже спустя время не могут поверить в смерть близкого человека.





Супруга — теперь уже вдова — музыканта Светлана поделилась самыми сокровенными моментами и семейными традициями, которые они с Адиком Аскаровичем свято соблюдали больше 40 лет:





«День первого поцелуя мы справляли много лет. Каждое 10 октября мы справляли этот день обязательно...»

Автор фильма Евгения Малышко признается, что перед ней стояла сложная задача.

«Основным чувством при подготовке материала было, конечно же, чувство ответственности, понимание того, что нужно соответствовать масштабу личности и влюбить зрителя в Адика Аскаровича», — рассказала журналист.

О высоком профессионализме и сокровенных моментах яркой жизни безвременно ушедшего дирижера — в эту субботу, 30 марта, в 18:00 на телеканале ОТВ.



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