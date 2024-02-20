В память об Адике Абдурахманове ОТВ покажет фильм и концерт

В день прощания с маэстро пройдет и показ концерта

Челябинская область простится с главным дирижером Государственного симфонического оркестра Адиком Абдурахмановым. Церемония состоится завтра, 21 февраля, в концертном зале им С. С. Прокофьева. В день прощания телеканал ОТВ покажет короткометражный документальный фильм о жизни и творчестве великого дирижера.

О таких, как он, говорят «музыкант с большой буквы», «первая скрипка» — не иначе. Дирижер, флейтист, преподаватель, заслуженный артист России. Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетный гражданин Челябинска. Любую мелодию угадает с первых нот. Адика Абдурахманова не стало накануне, 19 февраля.

Почему он променял Петербург на Южный Урал, а хоккей — на флейту? Как завоевал будущую жену? И в чем секрет хорошей формы? Смотрите в проекте «Ими гордится Южный Урал» на телеканале ОТВ 21 февраля в 22:15.

А позже — в 22:20 на телеканале состоится показ концерта «Рахманинов. 20 музыкальных шедевров, изменивших мир». Дирижер концерта — Адик Абдурахманов.