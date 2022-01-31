В Челябинске сервисы такси подняли цены на поездки в два раза

Уехать дешевле, чем за 160 рублей, не получится

Пробки на дорогах Челябинска этим утром, 31 января, всего два балла, однако сервисы такси подняли цены на поездки в два раза. Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка с комфортом.

Для того чтобы преодолеть минимальное расстояние в несколько сотен метров, челябинцам придется заплатить от 160 рублей. Стоимость поездки до центра города составляет около 250 рублей, из более отдаленных районов и микрорайонов — от 330 рублей.

К завышенным ценам следует подготовиться и путешественникам: стоимость поездки до аэропорта составляет свыше 450 рублей, до железнодорожного вокзала — от 270 рублей.

Сегодня жителям Челябинска обещают небольшой снег. Вероятно, в условиях непогоды ближе к вечеру цены на такси станут еще выше.