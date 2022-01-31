В Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду

Синоптики обещают небольшой снег

Сегодня, 31 января, в Челябинской области ожидается потепление до −2°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ветреной и снежной.



Этим утром в регионе будет прохладно: столбики термометров покажут до −20°C. На юге и крайнем западе будет теплее — до −15°C. Днем столбики термометров поднимутся до −2, −7°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −18°C, днем существенно потеплеет — до −2, −4°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.