В Челябинске сдали вторую очередь пешеходной зоны на улице Свободы

Полностью завершить работы должны в 2025 году

В Челябинске завершился очередной этап создания пешеходной зоны на улице Свободы, сообщила сегодня, 17 августа, глава города Наталья Котова в своем телеграм-канале. На участке от Плеханова до Орджоникидзе появились широкие тротуары и велодорожки, а также 800 новых растений.

Напомним, что к 2025 году власти Челябинска хотят проложить по обеим сторонам улицы Свободы непрерывную трехкилометровую прогулочную аллею от проспекта Ленина до Привокзальной площади. В прошлом году был выполнен первый этап работ на участке от Тимирязева до Плеханова. Этой весной подрядчик приступил к следующему участку. Проект реализуют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

На вторую очередь объекта город направил 54 миллиона рублей, включая 13,5 миллиона на восстановление сетей наружного освещения. В ходе торгов по выбору подрядчиков цена снизилась на 12 миллионов рублей. Работы стартовали в начале апреля.

По словам Натальи Котовой, на 300-метровом отрезке улицы установили в общей сложности более 200 малых архитектурных форм, 58 светодиодных фонарей, 6 световых арт-объектов и протянули 250 метров гирлянд. Вдоль дорожек высадили более 800 деревьев, кустарников и многолетних растений, а также уложили почти полторы тысячи квадратных метров газонов.

Проект благоустройства участка улицы Свободы от Тимирязева до Привокзальной площади разработало архитектурное бюро «Мысли» Петра Стебельского. В описании проекта говорится, что авторы хотели подчеркнуть красоту исторической архитектуры сталинского периода и периода конструктивизма. Для этого вблизи ярких архитектурных доминант предусмотрены точки притяжения с уличной мебелью, газоны максимально сохранили и расширили, а также предусмотрели разнообразное озеленение: кустарники, деревья и цветники.

С обеих сторон улицы предусмотрена односторонняя велодорожка, которая там, где это возможно, отделена от тротуара. Также на обновленной улице появятся площадки для шеринга самокатов, велопарковки и мобильные станции техобслуживания велосипедов.