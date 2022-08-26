На улице Свободы в Челябинске завершился первый этап обустройства пешеходной зоны на участке от улицы Тимирязева до улицы Плеханова, сообщили сегодня, 26 августа, в городской администрации. В будущем новое общественное пространство будет простираться от проспекта Ленина до Привокзальной площади, причем по обеим сторонам улицы.
Улицу Свободы благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Именно за этот объект проголосовали жители Советского района в 2021 году.
«Был разработан проект благоустройства участка от Тимирязева до Плеханова, общая площадь благоустройства превышает 9 тыс. квадратных метров»,— уточнил глава района Владислав Макаров.
За лето пешеходную часть улицы освободили от парковавшихся на газонах и тротуарах машин. Для велосипедистов организовали отдельную дорожку. Посадили 18 деревьев, 1,5 тыс. кустарников и уложили 2,8 тыс. квадратных метров газонов. На всем протяжении участка установили опоры освещения, приствольные решетки, велопарковки, скамейки, кресла, урны и стрелочные указатели.
Создание пешеходной зоны обошлось в 25,6 млн руб. Дополнительно 5,2 млн руб. было потрачено на монтаж и восстановление наружного освещения.
Проект реновации участка улицы Свободы от Тимирязева до Плеханова подготовили в архитектурном бюро Петра Стебельского «Мысли» и представили челябинцам осенью прошлого года. В планах городской администрации — обустроить обе стороны улицы, превратив ее в прогулочный маршрут.
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