В Челябинске стартовал новый этап благоустройства улицы Свободы

Полностью завершить работы планируют в 2025 году

На улице Свободы в Челябинске начался второй этап благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе администрации города. В 2023 году пешеходную зону обустроят на участке между улицами Плеханова и Орджоникидзе.

Проект благоустройства улицы Свободы на всем протяжении предусматривает создание мест отдыха, дополнительное озеленение, навигацию, освещение. Работы разбиты на четыре этапа. В прошлом году был выполнен первый этап на участке от Тимирязева до Плеханова. Полностью завершить благоустройство улицы планируется в 2025 году.

Проект благоустройства участка улицы Свободы от Тимирязева до Привокзальной площади разработало архитектурное бюро «Мысли» Петра Стебельского. В описании проекта говорится, что авторы хотели подчеркнуть красоту исторической архитектуры сталинского периода и периода конструктивизма. Для этого вблизи ярких архитектурных доминант предусмотрены точки притяжения с уличной мебелью, газоны максимально сохранили и расширили, а также предусмотрели разнообразное озеленение: кустарники, деревья и цветники.





С обеих сторон улицы предусмотрена односторонняя велодорожка, которая там, где это возможно, отделена от тротуара. Также на обновленной улице появятся площадки для шеринга самокатов, велопарковки и мобильные станции техобслуживания велосипедов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что по результатам исследования качества городской среды в городах УрФО за 2022 год Челябинск среди уральских столиц показал наибольшую динамику развития и поднялся за год с 12-го на 9-е место в масштабах России.