54 млн рублей потратят на второй этап благоустройства улицы Свободы в Челябинске

Работы проведут весной — летом 2023 года

В Челябинске объявили поиск подрядчиков для проведения второго этапа благоустройства пешеходной зоны на улице Свободы. Общественное пространство обновят на участке от улицы Плеханова до улиц Орджоникидзе и Борьбы. На само благоустройство направят до 40,6 млн рублей. Еще 13,5 млн рублей готовы потратить на восстановление сетей наружного освещения. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.





Благоустройство будут проводить в следующем году — с 1 апреля по 1 августа. Начнут с земляных работ. Затем поменяют тротуарную плитку. Последним этапом станут установка скамеек, качелей, рекламных тумб и указателей, урн. Появятся на участке велопарковки и ремонтная станция для велосипедов. Озеленение предусматривает высадку кустарников и деревьев.

Монтаж и восстановление сетей наружного освещения запланированы на срок с 1 апреля по 15 июля. Работы призваны обеспечить бесперебойное электроснабжение благоустроенной территории, повысить их светотехнические параметры для улучшения функционального и эстетического состояния пешеходной зоны.





Организатором конкурсов является администрация Советского района Челябинска. Подать заявку на участие в аукционах подрядные организации могут до 10 октября. Компании, с которыми заключат контракты на работы, выберут 12 октября.

Напомним, что пространство для благоустройства выбрали жители Советского района в голосовании на сайте «Активный житель 74», которое проводилось в начале 2021 года. Проект обновления пешеходной зоны по улице Свободы разработало архитектурное бюро Петра Стебельского «Мысли». Концепцию представили челябинцам осенью прошлого года. В планах городской администрации — обустроить обе стороны улицы, превратив ее в прогулочный маршрут. Первый этап благоустройства провели в этом году на участке улицы Свободы между улицами Тимирязева и Плеханова.