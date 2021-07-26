В Челябинске с 27 июля более 900 домов останутся без горячей воды

В городе начинается пятый этап опрессовки, который продлится до 10 августа

В Челябинске с 27 июля начинается пятый этап гидравлических испытаний на теплосетях. На две недели горячую воду отключат в 928 многоквартирных домах и 133 социальных объектах в пяти районах города. Об этом замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил на аппаратном совещании 26 июля.

«Третий этап гидравлических испытаний закончился на прошлой неделе. Из 87 многоквартирных домов остались неподключенными к горячей воде 9. Планируем, что сегодня и эти дома запитаем к горячему водоснабжению. Завтра заканчивается четвертый этап гидравлических испытаний. И начинаем подключение потребителей. Завтра, 27 июля, начинаем пятый этап опрессовки», — доложил главе города Александр Астахов.

Горячее водоснабжение с 27 июля отключат в 928 жилых многоквартирных домах, 54 детсадах, 44 учебных и 35 лечебных учреждениях Челябинска. Исключение — Курчатовский и Металлургический районы. Полный список адресов — в нашем материале.

Напомним, с 13 по 27 июля в Челябинске проходит четвертый этап опрессовки. Под отключение попали 487 домов, 38 детских садов, 17 учебных и 12 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

В Челябинске городские тепловые сети во время гидравлических испытаний исследуют с помощью роботов. Это позволяет быстро и точно проводить диагностику состояния сетей и выявлять возможные дефекты, которые можно устранить до начала отопительного сезона.

Специалисты «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.