Во время опрессовки челябинские теплотрассы исследуют роботы

Умное оборудование определяет возможные дефекты труб, которые необходимо ремонтировать

В Челябинске городские тепловые сети во время гидравлических испытаний исследуют с помощью умных роботов. Это позволяет быстро и точно проводить диагностику состояния сетей и выявлять возможные дефекты, которые можно устранить до начала отопительного сезона. Об этом сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Главное преимущество таких помощников — маневренность и умение попадать в места, недоступные для человека. Робота погружают в трубопровод через технологический рез или теплокамеру. Передвигаясь внутри трубы, прибор методом визуального и дефектоскопического контроля определяет состояние теплотрассы.

Благодаря тому что на корпусе умной машины закреплена камера, специалист, отвечающий за диагностику, в режиме реального времени видит состояние исследуемого участка. Вся информация от робота автоматически предается на пульт управления. По результатам проверки формируется отчет о необходимости проведения ремонта с подробным описанием дефектов и их иллюстраций.

«Приоритетными для проведения диагностики выбираются тепловые сети, проложенные в труднодоступных для ремонта местах: под оживленными перекрестками, автодорогами, виадуками, трамвайными путями. Сделано это не случайно, так теплоэнергетики экономят не только деньги и время на проведение земляных работ, но и заботятся о комфорте челябинцев», — уточнили в компании.

Специалисты уже исследовали трубопроводы по улицам Дзержинского, Молодогвардейцев, Машиностроителей, Работниц, Солнечной, Сони Кривой и Энгельса, на Комсомольском и Свердловском проспекте и по другим адресам.

Самым протяженным и сложным для проведения диагностики оказался участок на пересечении Свердловского и Ленинского проспектов. Для того чтобы погрузить робота в трубопровод, специалистам пришлось на время перекрыть одну из оживленных полос автодороги по Свердловскому проспекту. Часть работ проводили в ночное время, чтобы как можно оперативнее сделать проверку.

«В большинстве случаев исследуемые роботом тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии и ремонт на них по заключению экспертов в ближайшее время не потребуется. Тем не менее одним из участков теплотрассы, на котором возможны работы в текущем межотопительном периоде, — перекресток проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев», — отметили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Внутритрубная диагностика тепловых сетей в 2021 году была включена в Стратегию социально-экономического развития города Челябинска, рассчитанную до 2035 года. В 2021 году такая диагностика сетей роботом пройдет на 10 участках тепловых сетей диаметром от 500 до 800 мм общей протяженностью 685 метров.