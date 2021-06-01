Челябинцы могут сэкономить при оплате воды во время опрессовок

Для этого нужно не использовать холодную воду из горячего крана

В Челябинске проходит первый этап опрессовок систем теплоснабжения. Более чем в тысяче домов города на две недели отключили горячую воду. Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.

«Цена горячей воды состоит из двух слагаемых: объема холодной воды, которая идет из горячего крана, и стоимости ее нагрева. Если вы по ошибке будете включать горячий кран, счетчик зафиксирует потребление и за него придется заплатить», — объяснили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, с 25 мая в Челябинске начался первый этап гидравлических испытаний, который продлится до 8 июня. Горячую воду отключат в 1204 жилых многоквартирных домах, 69 детских садах, 67 учебных и 25 лечебных учреждениях во всех районах города.

На локальных котельных опрессовки начались раньше — с начала мая. В июне из-за опрессовок на котельных без горячего водоснабжения останутся несколько домов на улице Татищева, проспекте Героя России Е. Родионова, улицах 250 лет Челябинску, Академика Королева, Академика Макеева, Братьев Кашириных, Генерала Мартынова, Маршала Чуйкова, Свердловском тракте, улицах Елькина, Богдана Хмельницкого, Жукова, Дружбы и некоторых других. А также ряд домов в поселках Шагол, Аэропорт и Новосинеглазово.