Производитель «Спутника V» купил половину челябинской сети медцентров «Лотос»

«Генериум» стал основным владельцем компании

ООО «Медицинский центр „Лотос“» (ранее полностью принадлежало семье известного челябинского предпринимателя Сергея Вайнштейна и ее партнерам) продало 50% доли в уставном капитале АО «Генериум». Компания зарегистрирована во Владимирской области. Одним из акционеров считаются структуры, возможно, близкие к миллиардеру Виктору Харитонину (45-е место в списке Forbes). Информация о сделке опубликована в базе ЕГРЮЛ.

Оставшиеся доли в уставном капитале «Лотоса» распределили между старшей дочерью Сергея Вайнштейна Александрой Вайнштейн (44,25%) и женой экс-директора сети Евгения Дорохова Екатериной Дороховой (5,75%).

АО «Генериум» является одним из крупнейших производителей фармацевтических препаратов в России. Учредителями числятся три кипрские компании. В марте «Генериум» начал производить вакцину «Спутник V». Это один из четырех производителей в России. С июля компания обещала выпускать до 20 млн доз вакцины в месяц. Таким образом, годовой объем производства должен был приблизиться к 200—300 млн доз. Кроме того, компания производит тесты для определения наличия COVID-19, сказано на сайте компании.

Сеть медцентров «Лотос» — крупнейшая частная медицинская организация в Челябинске. У нее 12 филиалов — десять в Челябинске, по одному — в Копейске и Златоусте. В 2020 году выручка компании составила 939,5 млн рублей.

Семья Сергея Вайнштейна также владеет агрохолдингом «Чурилово» и строительной компанией «Строймеханизация», которая является крупнейшим подрядчиком по ремонту дорог, доделывает набережную реки Миасс возле филармонии, строит социальные объекты (возводила инфекционную больницу в Малой Сосновке).

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