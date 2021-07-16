В Челябинске пятый этап опрессовки стартует 27 июля

Под отключения горячей воды попадут пять районов

В Челябинске с 27 июля начнется пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону. Горячую воду до 10 августа отключат в пяти районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Горячее водоснабжение отключат в 928 жилых многоквартирных домах, 54 детсадах, 44 учебных и 35 лечебных учреждениях Челябинска. Исключение — Курчатовский и Металлургический районы.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — предупредили в пресс-службе администрации Челябинска.

Список адресов и объектов, где отключат горячую воду с 27 июля по 10 августа 2021 года:

Калининский район

Ленинский район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район

Напомним, с 13 по 27 июля в Челябинске проходит четвертый этап опрессовки. Под отключения попали 487 домов, 38 детских садов, 17 учебных и 12 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

Специалисты «УСТЭК-Челябинск» челябинцам на время испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.