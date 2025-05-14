В Челябинске родился ребенок весом более 5 кг

Мама богатыря чувствует себя хорошо

Во вторник, 13 мая, в роддоме Челябинской областной клинической больницы № 2 появился на свет малыш весом 5 килограммов 10 граммов. «Рекорд! Ну или почти» — написали врачи в телеграм-канале медучреждения.

«Вот это старт! Настоящий маленький чемпион уже с первых минут жизни! С малышом и мамой все отлично, они восстанавливаются после „тяжелых“ родов»,— рассказали в роддоме.

Это, кстати, не рекорд: в 2023 году в роддоме этой же больницы на свет родился мальчик весом 5 килограммов 30 граммов. Это на треть больше веса среднестатистического ребенка. Но и тот малыш не стал рекордсменом: в 2019-м акушеры помогли появится на свет мальчику весом 5,4 килограмма.