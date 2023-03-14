Акушеры роддома ОКБ № 2 помогли появиться на свет пятикилограммовому малышу. Мальчик почти на треть тяжелее среднестатистического ребенка. Обычно дети мужского пола рождаются с весом 3400—3500 граммов.

«В этом году это первый малыш с таким большим весом. Если быть точными, то он весит 5 кило 30 граммов. И он немного не дотянул до мальчика-рекордсмена, который родился в нашем роддоме в 2019-м году. Тот ребенок весил 5 кило 400 граммов», — рассказала ИА «Первое областное» заведующая роддомом Екатерина Воропаева.

По словам доктора, за год роддом принимает несколько малышей с весом более 5 килограммов. Обычно тяжеловесные дети рождаются с патологией — диабетической фетопатией, которая может привести к развитию сахарного диабета новорожденных. Но этот малыш-богатырь совершенно здоров.

Всего с начала 2023 года в роддоме ОКБ № 2 появились на свет больше 650 малышей. Самый легкий ребенок среди доношенных весил 2 кило 200 граммов.

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