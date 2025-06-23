В Челябинске начали реставрацию дома абразивного завода на проспекте Ленина

До конца года обновят штукатурку и колонны

В Челябинске начался капитальный ремонт дома № 45 по проспекту Ленина — объекта культурного наследия, известного как дом абразивного завода. Что отремонтируют и как долго жители будут с закрытыми фанерой окнами, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Ремонтировать у памятника истории будут фасад: заменят штукатурку, покрасят стены с улицы и со двора, отремонтируют балконные плиты. Как рассказали в Госкомитете ОКН, здесь сохранится отделка натуральным камнем, а разрушенные капители колонн и пилястр будут восстановлены по шаблонам или методом отливок.

Прямо сейчас подрядчики снимают штукатурно-окрасочный слой. У некоторых квартир рабочие закрыли окна листами фанеры, так что свет не попадает в жилища. Региональный оператор капремонта сообщил корреспонденту ИА «Первое областное», что это сделано для того, чтобы не повредить стеклопакеты.

«Подрядчику рекомендовано дополнительно защитить окна от повреждений при производстве работ в местах отбивки штукатурно-окрасочного слоя. Щиты уберут, как только завершат отбивку», — рассказали в организации.

Также для безопасности пешеходов вокруг здания установили ограждения. Работы завершат до конца 2025 года. На этот год запланирован и ремонт крыши.

Напомним, изначально этот дом начали строить в 1927 году как четыре разных здания в квартале улицы Пушкина, проспекта Ленина и улицы Свободы. В 1935 году, когда дома уже были заселены, их начали объединять и надстраивать. Современный вид дом абразивного завода приобрел только после окончания Великой Отечественной войны.