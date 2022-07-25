В Челябинске приступили к ремонту подземного перехода у «Детского мира»

Рассказываем, когда работы будут завершены

В Челябинске стартовали ремонтные работы в подземном переходе на улице Свободы около магазина «Детский мир». Ориентировочный срок окончания реконструкции подземки — 1 октября. Об этом 25 июля на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Мы начали работы в подземном переходе на улице Свободы. Сроки окончания себе наметили на 1 октября 2022 года. В том числе встретились с застройщиком, который рядом достраивает офисную часть здания, по его участию в реконструкции этого пешеходного перехода»,— рассказал Андрей Ксензов.

Подрядчикам предстоит восстановить ливневую канализацию, электропроводку, подготовить стены для покраски, а также сделать гидроизоляцию.

Сегодня корреспондент Первого областного информагентства побывал в переходе, однако рабочих на месте не было.



Много лет в заброшенном состоянии находился подземный переход возле разворотного кольца троллейбуса на улице Блюхера на АМЗ. Объект был законсервирован, но вновь оказался открытым после кражи металлических ограждений. Новый подрядчик повторно законсервировал объект в конце 2021 года.

Прошлым летом журналист ИА «Первое областное» заглянула в 10 подземок, которые содержит администрация города, чтобы оценить их состояние.