Ремонтировать подземный переход у «Детского мира» в Челябинске начнут в июле

За многие годы отсутствия ремонта подземка превратилась в руины

Разрушенный подземный переход на улице Свободы у магазина «Детский мир» в Челябинске начнут восстанавливать на этой неделе. Об этом 18 июля на аппаратном совещании доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Мэр Наталья Котова потребовала рассказать ей о том, какие работы сейчас проводятся в переходе, который был возвращен городу после проведения большой работы. Ранее собственником перехода был индивидуальный предприниматель, который не собирался вкладывать деньги в его ремонт.

«Ремонтные работы в переходе на улице Свободы начнем с этой недели. Будем восстанавливать ливневую канализацию, электропроводку, подготавливать стены, чтобы их потом покрасили, делать гидроизоляцию. То есть фактически переход находится в неудовлетворительном состоянии. Привлекать будем подрядчиков», — доложил Андрей Ксензов.

Также он добавил, что сейчас ремонтируют подземный переход на улице III Интернационала. Подземка у Торгового центра, на пересечении Свердловского проспекта и Братьев Кашириных, уже восстановлена и находится в удовлетворительном состоянии.