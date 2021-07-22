Сегодня администрация города содержит 10 подземных пешеходных переходов, которые находятся в разных районах города. Каждый день через эти туннели проходят тысячи челябинцев. При этом многие подземные переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. Журналист ИА «Первое областное» заглянул в несколько подземок, чтобы оценить их состояние.

В КУИЗО и комитете дорожного хозяйства редакции рассказали о судьбе некоторых объектов. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

Переход на улице Доватора

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Подземный переход на улице Доватора находится возле крупной транспортной развязки — моста в сторону Ленинского района. Туннель соединяет остановку транспорта «Завод имени Колющенко» и выход в сторону железнодорожного вокзала. Проходимость здесь небольшая, от этого в темное время суток проходить через этот переход жутковато.

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«В 2019 году в пешеходном тоннеле на улице Доватора выполнили ремонтные работы по восстановлению облицовки стен гранитом, а также восстановлению наружного освещения. Сейчас тоннель находится в удовлетворительном состоянии, там по графику производится уборка», — ответил ИА «Первое областное» замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

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Похоже, что облицовку поменяли только внутри туннеля. При спуске в него мы увидели отпавшие плиты, а уцелевшие разрисованы граффити.

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Переход возле ТРК «Алмаз»

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Подземка на остановке «Опытный завод» относится к транспортной развязке на пересечении автодороги Меридиан, Копейского шоссе и улицы Гагарина.

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В комитете дорожного хозяйства отмечают, что этот тоннель также находится в удовлетворительном состоянии, там по графику проводится уборка. В ведомстве отметили, что в 2021 году в этом переходе, так же, как и в подземке на Доватора, капитальный ремонт не предусмотрен.

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При этом вход в подземку явно требует ремонта — кровля разбита во многих местах, что делает вид тоннеля неаккуратным.

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По мнению читателей ИА «Первое областное», это одна из самых жутких подземок города — там всегда немноголюдно, при этом тоннель представляет из себя длинный темный коридор.

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Переход на «Теплотехе»

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Эту подземку многие знают по большому количеству торговых павильонов, переход можно назвать одним из самых оживленных — он располагается на пересечении крупных улиц — Кирова и проспекта Победы.

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В тоннеле есть освещение, стены и потолки тоже в порядке. При этом выглядит он неопрятно из-за разномастных киосков, выставленных табуреток и лотков с товарами.

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Уточнить планы по этому переходу редакции не удалось. В КУИЗО сообщили, что эта подземка закреплена на праве оперативного управления за МБУ «Геоцентр Челябинска», учредителем которого от лица мэрии выступает КДХ. Но в комитете в числе своих объектов данный переход ИА «Первое областное» не назвали.

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Переход у «Детского мира»

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Пестрит торговыми киосками и переход возле магазина «Детский мир». На аппаратном совещании 19 июля глава Челябинска дала поручение КУИЗО навести порядок с предпринимателями, которые арендуют павильоны в этом тоннеле.

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«По переходам у Детского мира и Центрального рынка были договоры аренды. Их пора расторгать, и было время, чтобы решить эти вопросы либо через суд, либо в добровольном порядке», — сказала Наталья Котова.

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Замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская уточнила, что договоры аренды сейчас расторгаются.

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«Все расчеты производятся для передачи в КДХ. Информацию по срокам предоставим», — добавила Рыльская.

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Кроме того, бросается в глаза и обилие рисунков и надписей на стенах подземного перехода у «Детского мира».

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Переход на Блюхера

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В самом удручающем состоянии сегодня находится переход на улице Блюхера. Он находится возле здания административно-бытового корпуса (район Автоматно-механического завода).

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Несколько лет назад в мэрию Челябинска поступило заявление от ООО «Станкомаш» об отказе от права собственности на это сооружение. После этого Управление Росреестра региона приняло его на учет в качестве бесхозяйного имущества. Все это время подземка была затоплена и закрыта решеткой, чтобы попасть в нее было нельзя. Мы посмотрели, как она выглядит сейчас.

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Решетки на входе в тоннель не оказалось, хотя этого требует техника безопасности. Впрочем, спуститься в него не получится — он по-прежнему заполнен водой. Стены перехода разрушились от постоянной влажности и отсутствия какого-либо содержания объекта. Один их выходов зарос кустарниками, в самом переходе валяется мусор.

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Но в скором времени ситуацию планируют изменить — мэрия взяла этот переход на свой баланс.

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«В мае решением Советского суда Челябинска в отношении этого перехода признано право муниципальной собственности города Челябинска. Далее будет определен его пользователь (правообладатель) в целях содержания и обслуживания данного имущества. До завершения указанных мероприятий у администрации города нет полномочий по распоряжению этим объектом», — ответили ИА «Первое областное» в КУИЗО Челябинска.

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Переход у Торгового центра

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Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о состоянии еще одного подземного пешеходного перехода в центре Челябинска — напротив Торгового центра. В подземке нет постоянного освещения, повсюду мусор и не до конца демонтированные киоски.

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Сейчас городские власти решают, что делать с переходом у Торгового центра. Одна из идей — отдать пространство для воплощения культурных проектов. 

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КДХ направил письма в адрес заместителя главы города по социальным вопросам Сергея Авдеева и главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова. Но для каких именно социально-культурных проектов предлагается использовать эту подземку, в комитете не уточняют.