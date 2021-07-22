Подземелья Челябинска: как выглядят пешеходные переходы в городе

В одних туннелях мрачно, другие — требуют ремонта и содержания

Сегодня администрация города содержит 10 подземных пешеходных переходов, которые находятся в разных районах города. Каждый день через эти туннели проходят тысячи челябинцев. При этом многие подземные переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. Журналист ИА «Первое областное» заглянул в несколько подземок, чтобы оценить их состояние.

В КУИЗО и комитете дорожного хозяйства редакции рассказали о судьбе некоторых объектов. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

Переход на улице Доватора





Подземный переход на улице Доватора находится возле крупной транспортной развязки — моста в сторону Ленинского района. Туннель соединяет остановку транспорта «Завод имени Колющенко» и выход в сторону железнодорожного вокзала. Проходимость здесь небольшая, от этого в темное время суток проходить через этот переход жутковато.









«В 2019 году в пешеходном тоннеле на улице Доватора выполнили ремонтные работы по восстановлению облицовки стен гранитом, а также восстановлению наружного освещения. Сейчас тоннель находится в удовлетворительном состоянии, там по графику производится уборка», — ответил ИА «Первое областное» замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.









Похоже, что облицовку поменяли только внутри туннеля. При спуске в него мы увидели отпавшие плиты, а уцелевшие разрисованы граффити.









Переход возле ТРК «Алмаз»





Подземка на остановке «Опытный завод» относится к транспортной развязке на пересечении автодороги Меридиан, Копейского шоссе и улицы Гагарина.





В комитете дорожного хозяйства отмечают, что этот тоннель также находится в удовлетворительном состоянии, там по графику проводится уборка. В ведомстве отметили, что в 2021 году в этом переходе, так же, как и в подземке на Доватора, капитальный ремонт не предусмотрен.





При этом вход в подземку явно требует ремонта — кровля разбита во многих местах, что делает вид тоннеля неаккуратным.









По мнению читателей ИА «Первое областное», это одна из самых жутких подземок города — там всегда немноголюдно, при этом тоннель представляет из себя длинный темный коридор.





Переход на «Теплотехе»





Эту подземку многие знают по большому количеству торговых павильонов, переход можно назвать одним из самых оживленных — он располагается на пересечении крупных улиц — Кирова и проспекта Победы.









В тоннеле есть освещение, стены и потолки тоже в порядке. При этом выглядит он неопрятно из-за разномастных киосков, выставленных табуреток и лотков с товарами.





Уточнить планы по этому переходу редакции не удалось. В КУИЗО сообщили, что эта подземка закреплена на праве оперативного управления за МБУ «Геоцентр Челябинска», учредителем которого от лица мэрии выступает КДХ. Но в комитете в числе своих объектов данный переход ИА «Первое областное» не назвали.





Переход у «Детского мира»





Пестрит торговыми киосками и переход возле магазина «Детский мир». На аппаратном совещании 19 июля глава Челябинска дала поручение КУИЗО навести порядок с предпринимателями, которые арендуют павильоны в этом тоннеле.





«По переходам у Детского мира и Центрального рынка были договоры аренды. Их пора расторгать, и было время, чтобы решить эти вопросы либо через суд, либо в добровольном порядке», — сказала Наталья Котова.





Замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская уточнила, что договоры аренды сейчас расторгаются.





«Все расчеты производятся для передачи в КДХ. Информацию по срокам предоставим», — добавила Рыльская.





Кроме того, бросается в глаза и обилие рисунков и надписей на стенах подземного перехода у «Детского мира».





Переход на Блюхера





В самом удручающем состоянии сегодня находится переход на улице Блюхера. Он находится возле здания административно-бытового корпуса (район Автоматно-механического завода).





Несколько лет назад в мэрию Челябинска поступило заявление от ООО «Станкомаш» об отказе от права собственности на это сооружение. После этого Управление Росреестра региона приняло его на учет в качестве бесхозяйного имущества. Все это время подземка была затоплена и закрыта решеткой, чтобы попасть в нее было нельзя. Мы посмотрели, как она выглядит сейчас.





Решетки на входе в тоннель не оказалось, хотя этого требует техника безопасности. Впрочем, спуститься в него не получится — он по-прежнему заполнен водой. Стены перехода разрушились от постоянной влажности и отсутствия какого-либо содержания объекта. Один их выходов зарос кустарниками, в самом переходе валяется мусор.









Но в скором времени ситуацию планируют изменить — мэрия взяла этот переход на свой баланс.





«В мае решением Советского суда Челябинска в отношении этого перехода признано право муниципальной собственности города Челябинска. Далее будет определен его пользователь (правообладатель) в целях содержания и обслуживания данного имущества. До завершения указанных мероприятий у администрации города нет полномочий по распоряжению этим объектом», — ответили ИА «Первое областное» в КУИЗО Челябинска.





Переход у Торгового центра





Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о состоянии еще одного подземного пешеходного перехода в центре Челябинска — напротив Торгового центра. В подземке нет постоянного освещения, повсюду мусор и не до конца демонтированные киоски.





Сейчас городские власти решают, что делать с переходом у Торгового центра. Одна из идей — отдать пространство для воплощения культурных проектов.





КДХ направил письма в адрес заместителя главы города по социальным вопросам Сергея Авдеева и главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова. Но для каких именно социально-культурных проектов предлагается использовать эту подземку, в комитете не уточняют.