В Челябинске законсервируют заброшенный подземный переход на АМЗ

Объект передали на обслуживание муниципалитету

В Челябинске много лет в заброшенном состоянии находится подземный переход возле разворотного кольца троллейбуса на улице Блюхера. Объект был законсервирован, но вновь оказался открытым после кражи металлических ограждений, сообщили в администрации Советского района. Новый подрядчик до конца 2021 года должен повторно законсервировать объект.

Осенью этого года объект передали на обслуживание в МБУ «Геоцентр», подготовлен контракт на проведение работ для повторной консервации.

«Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Прочие перспективы использования перехода по назначению были обсуждены на выездном совещании», — сообщили в пресс-службе администрации Советского района.

Будут проведены необходимые экспертизы, по результатам которых примут решение о дальнейшей судьбе объекта.

Напомним, администрация города содержит десять подземных пешеходных переходов, которые находятся в разных районах Челябинска. Каждый день через эти туннели проходят тысячи челябинцев. При этом многие подземные переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. ИА «Первое областное» заглянуло в несколько подземок, чтобы оценить их состояние.