В Челябинске до конца октября проведут ремонт в подземном переходе на площади Революции

Объект приведут в порядок работники «Геоцентра»

В Челябинске приведут в порядок подземный переход на площади Революции. Недостатки выявили во время ревизии, которую провели по поручению главы города Натальи Котовой. Об этом в ходе аппаратного совещания 10 октября сообщил ее заместитель Андрей Ксензов.

«Намечены работы по устранению текущих недостатков по оштукатуриванию, окраске стен, лестничных маршей, очистке ливневой канализации», — рассказал Андрей Ксензов.

Также он добавил, что будут исправлены деформированные участки полов. Работы планируют завершить до конца октября.

Напомним, этим летом подземные пешеходные переходы в Челябинске оборудовали антивандальными светильниками, камерами видеонаблюдения, а мраморную плитку покрыли лаком, отталкивающим краску. В городе привели в порядок три подземных перехода: у «Детского мира» и у магазина «Спорт» на проспекте Ленина, а также у Торгового центра на улице Братьев Кашириных.

До недавнего времени объекты находились в долгосрочной аренде. Администрация города расторгла договоры найма через суд и передала подземные переходы муниципальному учреждению «Геоцентр». Это и позволило начать ремонт.