В Челябинске представили почтовые штемпели и конверты к юбилею адвоката Федора Плевако

25 апреля исполнится 180 лет со дня рождения судебного оратора

Знаменитому российскому адвокату Федору Плевако посвятили специальные штемпели. Они изготовлены для центральных почтовых отделений Челябинска и Троицка. Торжественное гашение прошло в Челябинске. На оттиске изображены символ правосудия — весы Фемиды и надпись «180 лет со дня рождения Ф. Н. Плевако», сообщает пресс-служба управления почтовой связи по Челябинской области.

К памятным датам и выдающимся событиям в Челябинской области выпускают специальные штемпели. Клиенты почтовых отделений Челябинской области могут выбрать, каким оттиском украсить отправляемую корреспонденцию. Например, в центральном почтовом отделении Челябинска есть два «театральных» штемпеля, несколько «космических», есть штемпели, посвященные врачам и архивистам.

«У юристов и адвокатов своего штемпеля до сих пор не было. Теперь корреспонденция, отправляемая из Челябинска и Троицка, будет отмечена новой почтовой печатью, посвященной выдающемуся адвокату Федору Плевако. Конверты и открытки с таким оттиском приобретут филателистическую ценность и заинтересуют коллекционеров», — отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

У штемпелей переводная дата, они будут использоваться на постоянной основе. Письма и открытки с оттиском новых штемпелей разлетятся по стране и миру, напоминая об огромном вкладе Федора Плевако в адвокатскую и судебную практику России. В Челябинске специальный почтовый штемпель презентовали на конференции, посвященной памяти Федора Плевако. В церемонии торжественного гашения приняли участие вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев.

Напомним, в Челябинске откроется выставка об адвокате Федоре Плевако.