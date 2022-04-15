В Челябинске откроется выставка об адвокате Федоре Плевако

К открытию готовят иммерсивный спектакль по делам легендарного оратора

В Историческом парке «Россия — Моя история» 26 апреля откроется выставка «Уральский златоуст: к 180-летию Ф. Н. Плевако» о жизни одного из лучших адвокатов России, родом с Южного Урала.



О выступлениях Федора Плевако в судах ходит много легенд: он мог одной фразой обратить присяжных на свою сторону и его подзащитных оправдывали. Тайнами окутано и его происхождение: по одной из версий, Федор Плевако был сыном польского дворянина и казашки и жил с родителями в степи под Троицком в войлочной кибитке.

«Его жизнь и профессиональный путь — это яркий пример достижения успеха вопреки социальному происхождению, но благодаря целеустремленности, трудолюбию и необычайной любви к своему делу. Выставка небольшая, займет один зал, но она будет интересна студентам и практикующим юристам», — отмечает директор парка Полина Глинских.

На выставке гости сыграют в онлайн-игру по делу Максименко и узнают факты о биографии Федора Плевако. Также к открытию подготовят иммерсивный спектакль по судебным заседаниям «уральского златоуста». Постановку готовят с привлечением актеров театра драмы им. Наума Орлова.

Выставка пройдет с 26 апреля по 26 июня.