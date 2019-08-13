В Челябинске появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Об этом, отвечая на вопрос работника ЧТЗ, сообщила Наталья Котова.

Сегодня, 13 августа, Наталья Котова заявила о том, что в Челябинске появятся выделенные линии для автобусов и троллейбусов. Об этом врип главы Челябинска рассказала на пресс-конференции Алексея Текслера с работниками челябинского тракторного завода.

«Мы приняли решение о создании нового муниципального предприятия, которое также возьмет под контроль те автобусы, которые еще на ходу. На основные же маршруты в этом году выйдут 66 машин, также планируется создание выделенных полос для общественного транспорта», — рассказала Наталья Котова.

Кроме того, глава региона Алексей Текслер добавил, что уже со следующего года начнется обновление трамвайной сети. В частности планируется заключение договора с Усть-Катавским вагонзаводом.