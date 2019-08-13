На челябинском тракторном заводе сокращения не планируется

Об этом на встрече с заводчанами объявил Алексей Текслер.

Сегодня, 13 августа, Алексей Текслер провел пресс-конференцию с сотрудниками челябинского тракторного завода. Ранее глава региона успел ознакомиться с продукцией предприятия.

«Когда приезжаешь на легендарное предприятие, от истории которого захватывает дух, всегда с большим трепетом относишься к таким мероприятиям. ЧТЗ — это непросто бренд, это непросто наша история, которая воплотилась в слово «танкоград», это, в первую очередь, люди, которые сделали многое для предприятия», — поделился своими впечатлениями Алексей Текслер.

После приветственного слова сотрудникам предприятия, глава региона поделился своими впечатлениями о заводе.

«После общения с руководством меня не покидало ощущение, что предприятие немного отстает в развитии, есть проблемы с перспективами и стабильностью. Однако сейчас у меня настроение несколько улучшилось, я увидел, что здесь есть определенные проекты. Поэтому в начале декабря будет представлена новая стратегия развития, по которой завод будет выпускать гражданскую продукцию, уходя от госзаказов», — заявил глава региона.

Алексей Текслер также заверил работников завода, что никаких увольнений в связи с переменами производства ждать не стоит.

«Я знаю, что было много слухов и разговоров о сокращении, но с сегодняшними перспективами руководство завода меня заверило, что увольнения не нужны. Сегодня мы закрываем любые разговоры, связанные с сокращениями. Я имею в виду не только персонала, но и деятельности предприятия, мы говорим только о развитии», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона также рассказал, что в рамках господдержки будут развиваться как предприятия, так и возможные технопарки.